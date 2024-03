Ortazzo-Ortazzino, qualcosa si muove: il Ministero apre un tavolo con gli enti per tutelarlo

Il ministero dell'Ambiente aprirà un tavolo con Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e l'Ente Parco regionale del Delta del Po per la tutela di Ortazzo, Ortazzino e Foce Bevano. Un'area "che include importanti e fragili habitat, in particolare zone umide e aree dunali costiere che è necessario continuare a preservare".

Da qui l'annuncio di una consultazione con gli enti interessati, per "valutare congiuntamente ogni utile iniziativa per assicurare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e di equo contemperamento con le legittime aspettative di sviluppo socio-economico della comunità locale", si legge in una nota dello stesso dicastero.

Oggi infatti, a Roma è stata ricevuta una delegazione di Italia Nostra e delle associazioni ambientaliste, che da tempo chiedono di inserire quelle aree nelle zone di tutela perché temono una cementificazione. Il ministero, si legge in una nota, ha dunque "convenuto sull'importanza di assicurare adeguate misure di tutela ambientale dell'area e ha manifestato, a tal fine, l'intento di attivare una consultazione" con gli enti interessati. (Dire)