Nell'orto botanico arriva l'installazione "I nostri numeri e oltre" degli allievi dell'Engim

La Fondazione Engim Emilia-Romagna ETS presentaì l'installazione "I nostri numeri e oltre", realizzata da tutti gli allievi tra i 15 e 18 anni dei corsi IeFP dell'Engim. Quest'anno, gli allievi hanno deciso di andare oltre i numeri algebrici e statistici, cercando di trovare i numeri che “misurano” la vera vita. L'installazione, presso l'Orto Botanico Ubuntu all’incrocio tra Via Rasponi e Via Guerrini, presenta un progetto grafico con i numeri degli allievi dell'Engim collocate tra le piante del giardino. Questi numeri non sono solo semplici cifre, ma sono la descrizione dei momenti significativi della vita degli allievi, come la durata di un abbraccio con chi non si vede da molto tempo, i chilometri che separano dalla persona amata, i secondi che seguono un grande momento o il tempo di far scendere le lacrime o di farle passare. Gli allievi hanno anche individuato ciò che secondo loro è "immisurabile", creando un dialogo tra i numeri e gli elementi del giardino, nonché con gli ospiti che visitano l'installazione. Questo progetto “I nostri numeri e oltre” ha dimostrato che i numeri, solitamente considerati elementi freddi e razionali, possono essere utilizzati per raccontare momenti significativi della vita e creare un senso di connessione tra gli individui.