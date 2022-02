Ortofrutticola del Mugello, il deputato Di Maio al presidio dei lavoratori: "Intervengano i ministri"

Il deputato romagnolo Marco Di Maio si è recato, assieme al sindaco Tommaso Triberti, in visita al presidio dei lavoratori dell’Ortifrutticola del Mugello, a Marradi, da oltre un mese in sciopero per difendere il proprio posto dì lavoro messo a rischio dalla proprietà, che intende trasferire a Bergamo la storica e qualificata produzione di “marron glacè”. "Mettendo a rischio con un colpo di spugna un’ottantina di occupati e tutto l’indotto anche a seguito di un piano industriale presentato a seguito della grande mobilitazione, pieno di criticità e fragilità", fa notare il parlamentare.

"Uno stabilimento in salute ed equilibrio finanziario non può essere chiuso dal giorno alla notte - ha detto il deputato -, senza una concreta e valida motivazione. Per questo motivo continueremo a chiedere, come già prima di me hanno fatto altri colleghi come l’Europarlamentare Nicola Danti, i deputati Toccafondi e Giachetti e la vice ministra Teresa Bellanova, che l’azienda ritiri le proprie intenzioni, costruisca un piano industriale credibile (non un libro dei sogni irrealizzabile e insostenibile) e faccia ripartire lo stabilimento produttivo".

"Ci appelliamo ai ministri del lavoro e dello sviluppo economico affinché richiamino la proprietà, Italcanditi, e il fondo che la controlla, Invest industrial - è l'invito del parlamentare romagnolo, vice presidente dei deputati di Italia Viva alla Camera -, a rispettare le intenzioni rappresentante al momento dell’acquisizione dell’azienda di Marradi e a rispettare la dignità del lavoro di queste persone".

"Qui ci sono una storia, una tradizione e una competenza uniche che si sono sviluppate attorno alla lavorazione della castagna: dietro ai numeri degli occupati, dei bilanci, dei dati economici, ci sono persone, famiglie, destini che non possono essere sacrificati in nome di non si sa bene quale motivo", ha concluso.