Gli ospiti del centro anziani in visita alla mostra su Giotto a Lugo

Lunedì 12 febbraio gli ospiti del centro anziani Silvagni di Voltana hanno potuto ammirare la mostra “Giotto: la Cappella degli Scrovegni”, allestita a Lugo presso la Sala dell’Archivio Storico del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale a cura del Centro Culturale Umana Avventura, in collaborazione con l’Università per Adulti. La visita, organizzata espressamente per gli anziani del centro Silvagni, è stata guidata da Guido Ferretti, esperto d’arte e figlio di una signora ospite della struttura voltanese.

"Giotto nel periodo dal 1303 al 1305 – spiegano gli organizzatori – ha affrescato la Cappella dedicata a Santa Maria della Carità di Padova che è oggi considerata un capolavoro della pittura del trecento italiano ed europeo e una delle massime espressioni dell’arte occidentale. La mostra è la riproduzione in scala 1:4 della Cappella degli Scrovegni per cui si possono ammirare i cicli pittorici nel loro percorso originale". Gli ospiti, accompagnati dalle operatrici del Silvagni, hanno seguito con particolare interesse la visita, che poi hanno raccontato di aver apprezzato molto. La mostra lughese è inserita nella co-progettazione denominata “Oltre la scuola” con bando di finanziamento regionale.