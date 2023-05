Il gesto di cuore dell'osteria: "Un pasto caldo gratis a sfollati e danneggiati dal maltempo"

Dopo il maltempo parte la conta dei danni, ma anche la "gara" di solidarietà. A Faenza l'Osteria Bisinì dla Sghisa, di via Cavour, ha pensato di offrire un pasto caldo a tutti coloro a cui l'emergenza meteo ha causato danni.

"L’emergenza ci ha colpito direttamente andando a danneggiare una nostra cara amica, che purtroppo è rimasta fuori casa - spiegano i titolari del locale - Le abbiamo detto che stasera poteva venire senza problemi a mangiare un piatto da noi. Abbiamo pensato però che questa emergenza non ha colpito solo lei. Quindi abbiamo deciso: chiunque sia stato sfollato o gravemente danneggiato, questa sera (mercoledì, ndr) troverà offerto da noi un piatto caldo. E un sorriso!".

Stesso gesto è stato annunciato dal titolare dello Chalet dello Sport di piazzale Pancrazi: "Per le famiglie che si trovano a Faenza e sono state evacuate dalle loro case e oggi si ritrovano senza nulla, potete passare dal mio ristorante per un piatto caldo, sopratutto per chi ha bambini, siete miei ospiti", annuncia il titolare Francesco Vitucci.

Mobilitati anche i Rioni: "Questa sera al Rione Rosso - annunciano - sarà possibile per tutti i cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza alluvione consumare un pasto caldo offerto. Per poterci organizzare al meglio chiediamo a chi fosse interessato di contattarci al 3492565033 in modo da permettere ai nostri volontari di attivarsi".

