Un locale del Ravennate nella guida delle migliori 'Osterie d'Italia 2024'

Un altro riconoscimento per l'osteria ristorante 'La Baita' di Faenza: a pochi giorni di distanza da quello del Gambero Rosso, che ha 'incoronato il locale come uno dei migliori wine bar d'Italia, il ristorante faentino si riconferma anche quest'anno tra i premiati con la 'chiocciola' dalla nuova edizione di 'Osterie d'Italia', lo storico sussidiario del mangiarbere all'italiana.

Presentata al Teatro Elfo Puccini di Milano e disponibile in tutte le librerie e sullo store online di Slow Food Editore dal 25 ottobre, la 34esima edizione di Osterie d'Italia racconta la ristorazione italiana più autentica e di qualità attraverso le visite e le recensioni di più di 240 collaboratori sparsi in tutta Italia, in una rete fitta e capillare.

La nuova edizione raccoglie 1752 indirizzi di osterie, agriturismi, enoteche con cucina e ristoranti segnalati per la cucina territoriale, la rigorosa selezione degli ingredienti e il prezzo giusto. Oltre ai simboli e i riconoscimenti canonicamente assegnati alle osterie, di modo da offrire al lettore uno strumento per una conoscenza approfondita dell'offerta, per la prima volta i riconoscimenti storici della 'chiocciole' e della 'bottiglia' e il più recente 'bere bene' (a riconoscere una selezione complessiva di bevande alcoliche e non, come birre artigianali, distillati, cocktail ma anche succhi, estratti e infusi scelti con attenzione e personalità) sono stati assegnati anche ai locali segnalati negli inserti, ovvero quei locali la cui offerta e impostazione sono interpreti di una tradizione gastronomica locale, rintracciabili esclusivamente nella regione di appartenenza, come le piadinerie romagnole.

Il premio speciale

Tra i riconoscimenti assegnati durante la presentazione, è stata un’osteria romagnola ad aggiudicarsi il Premio Miglior Giovane Vittorio Fusari Franciacorta: si tratta di Gianmarco Casadei di Piccola Osteria Tera - Sogliano al Rubicone (Fc), per “un bellissimo esempio di accoglienza il cui racconto è in grado di filtrare e, allo stesso tempo, rendere omaggio, a quelle tradizioni magniloquenti e possenti delle zone di confine da cui prende vita, così come alla storia di fornelli di famiglia, grazie a un carattere e a un animo gentile".

L’elenco completo delle Chiocciole dell’Emilia-Romagna

Osteria Bottega - Bologna (Bo)

Trattoria di Via Serra - Bologna (Bo)

La Lanterna di Diogene - Bomporto (Mo)

Campanini - Busseto (Pr)

Locanda Mariella - Calestano (Pr)

Laghi - Campogalliano (Mo)

Badessa - Casalgrande (Re)

Da Faccini - Castell’Arquato (Pc)

La Baita - Faenza (Ra)

Da Noemi - Ferrara (Fe) nuova chiocciola

Entrà - Finale Emilia (Mo)

La Campanara - Galeata (Fc)

Antica Locanda del Falco - Gazzola (Pc)

Antica Trattoria Cattivelli - Monticelli d’Ongina (Pc)

Osteria di Rubbiara - Nonantola (Mo)

Ostreria Pavesi - Podenzano (Pc)

Arrogant Pub - Reggio nell’Emilia (Re)

Osteria dei Frati - Roncofreddo (Fc)

Amerigo dal 1934 - Valsamoggia (Bo)

Trattoria del Borgo - Valsamoggia (Bo)

Il Cantacucco - Zocca (Mo)