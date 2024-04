Ottavio Righini riconfermato alla guida dell'associazione 50&Più

Presso la sede di Confcommercio Ravenna si è svolta l’assemblea elettiva dei soci di 50&Più provincia di Ravenna. L’associazione, attiva in Italia e a Ravenna da 50 anni, conta nella nostra provincia 3.655 soci, in Italia gli associati sono 300 mila. In prevalenza è composta da pensionati del terziario e si occupa principalmente di assistenza previdenziale, assistenza fiscale e vita associativa (incontri, turismo, sport, informazione, editoria, centro studi, sviluppo culturale, percorsi informativi, tempo libero). Alla presidenza è stato riconfermato Ottavio Righini: sono stati eletti, inoltre, Cesare Brusi (vice presidente di Cervia), Pietro Maretti (vice presidente di Faenza), Claudio Zanellato (vice presidente di Lugo), Vittorio Squassoni (vice presidente di Ravenna) e i consiglieri Romano Bertaccini, Gian Lazzaro Bosi, Gabriella Capelli, Patrizia Cimatti, Itala Cipriani e Donatella Mazza.

E’ stata anche evidenziata l’attività dell’associazione in questo anno: visita alla mostra dei Preraffaeliti nel mese di maggio; partecipazione al concorso cinematografico internazionale a Roma “Corti di Lunga vita” con il film prodotto a Ravenna dal titolo “Villa Sorriso”; a giugno visita all’Isola dell’amore alle Foci del Po; a fine anno scolastico premiazione del Campionato di giornalismo del Carlino ‘Cronisti in classe’, promosso anche dalla 50&più Ravenna; presentazione a Cervia La Spiaggia ama il libro del quarto volume scritto da Carlo Sangalli e Marco Trabucchi sui problemi della terza età. Inoltre, a ottobre è stata organizzata la visita al Museo Ferrari a Maranello (Modena); a novembre il viaggio a Roma per i festeggiamenti del 50° anniversario di vita dell’associazione con udienza Papale. A dicembre chiusura dell’attività annuale con la premiazione in Camera di Commercio dei Maestri del Commercio e consegna dell’Aquila di ferro ad una eminente personalità della nostra provincia.