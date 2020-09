Ottobre è il mese dedicato alla vista: tanti ottici aderiscono all'iniziativa

Ottobre, da anni, è il mese dedicato alla vista e Federottica, in collaborazione con l’Albo degli Ottici Optometristi, promuove da decenni la campagna nazionale “Ottobre mese della Vista”, attraverso la quale, per un intero mese, i centri ottici si mettono al servizio dei cittadini effettuando controlli dell’efficienza visiva gratuiti. Il messaggio di quest’anno ("Il lockdown ha messo a dura prova anche i tuoi occhi: la vista merita attenzione!"), vuole sottolineare e sensibilizzare il pubblico su come queste nuove necessità visive, richiedano particolare attenzione per salvaguardare il benessere visivo. Le persone che desiderano sottoporsi al controllo gratuito dell’efficienza visiva, possono fissare un appuntamento in uno dei Centri Ottici che espongono la locandina di "Ottobre mese della vista 2020”. Sono diversi i Centri Ottici di Faenza, aderenti Confcommercio Ascom Faenza e Federottica, che partecipano all’iniziativa.

L'elenco

ALESSANDRO BORCHI OCCHIALI CORSO MAZZINI 41 Tel. 0546 21171

DIECI DECIMI OUTLET VIA MENGOLINA 33 Tel. 0546 646149

MONDO-OTTICA CORSO GARIBALDI 19/D Tel. 0546 22172

OTTICA ARGURIO CORSO MAZZINI 22 Tel. 0546 22440

OTTICA ATELIER CORSO MAZZINI 8 Tel. 0546 614108

OTTICA DEL MERCATO PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 38 Tel. 0546 664104

OTTICA DIECI DECIMI CORSO MAZZINI 25/A Tel. 0546 28336

OTTICA DIECI DECIMI - LE CICOGNE VIA GALILEI 4/20 Tel. 0546 623444

OTTICA DIECI DECIMI - MAIOLICHE VIA BISAURA 1/3 Tel. 0546 46655

OTTICA GIULIANINI CORSO BACCARINI 30/A Tel. 0546 29220

OTTICA ZAULI CORSO MAZZINI 68/D Tel. 0546 25075

SCIPO OTTICA E FOTOGRAFIA CORSO SAFFI 27/B Tel. 0546 28570