'Our Skin', Linea Rosa inaugura un monumento contro la violenza sulle donne anche a Russi

È stato inaugurato venerdì mattina il Monumento “Our Skin - Russi”. Un’opera in mosaico dedicata alle donne, ideata dal Collettivo Racconti Ravennati, come messaggio di inclusione e libertà, per il ventesimo anniversario di attività di Linea Rosa sul territorio russiano. In questi anni Linea Rosa ha sempre goduto del sostegno trasversale del Comune di Russi, “un appoggio apartitico importante, dimostrato ancora una volta in questa occasione”. A sottolinearlo è la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara nel suo discorso di ringraziamento all’amministrazione locale, che ha fortemente voluto il Monumento e messo a disposizione la facciata del Centro Stampa di piazza Farini, luogo simbolo di riscatto e di speranza poiché gestito dalla Cooperativa San Vitale insieme a ragazzi e ragazze fragili della città.

Come “Our Skin - Ravenna”, anche il Monumento di Russi è composto da moduli uguali tra loro - detti Coroncine - che apposti l’uno a fianco all’altro formano un’unica opera pensata per essere continuamente ampliata. Per farlo si richiede la collaborazione di cittadini e cittadine che potranno “adottare una Coroncina”, acquistando di fatto un pezzetto di “Our Skin - Russi”. Le prime 10 coroncine sono state donate dall’Associazione Linea Rosa e altrettante dall’Amministrazione. In seguito, grazie a una chiamata pubblica e alla generosità di una decina di russiani/e il Monumento si è ampliato.

Infine, anche l’attuale Consiglio comunale ha simbolicamente adottato una Coroncina nella convinzione che, come spiegato dalla Sindaca Valentina Palli, “lasciare un Monumento alla città vuol dire dare un segno tangibile ai cittadini e alle cittadine, che vale per oggi e per domani ed è testimone dei valori che la connotano”.