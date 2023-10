Over 65 in movimento: il Csi Ravenna lancia un corso di formazione per operatori sportivi per la terza età

Prosegue l’articolata e ricca proposta di formazione del comitato territoriale CSI Ravenna-Lugo. L’ultima, in ordine temporale, è il lancio di un corso di formazione online in e-learning sulla piattaforma Csi Academy rivolto a coloro che lavorano con la terza età. L'accesso è consentito per un massimo di 30 giorni a partire dal primo accesso in piattaforma con lezioni fruibili da casa con la massima flessibilità e con la possibilità di rivedere i contenuti in qualunque momento (entro i 30 giorni).

La piattaforma per l’erogazione delle lezioni, per un totale di 12 ore, è attiva 24 ore su 24. A seguire i partecipanti saranno docenti di alto livello, scelti esperti del settore, formatori qualificati e dirigenti. Tra i docenti che porteranno il loro contributo professionale durante lo svolgimento del corso ci sono Francesca Magno e Fabio Carlevaro, entrambi docenti all’Università di Torino nel polo di Asti, docente di scienze delle attività motorie e sportive dell’Università di Torino e Renato Marino, docente di educazione fisica e docente per la formazione alla Scuola dello Sport e nel Csi.

Tra gli argomenti che saranno trattati durante le lezioni, ci sono attività ed esercizi dell'anziano, i test di valutazione fisica e cognitiva, le linee guida internazionali e le implicazioni sociali, l’importanza dell’attività motoria della prevenzione del declino fisico e cognitivo, la sedentarietà e indicazioni pratiche per lo svolgimento di una lezione di attività motoria per soggetti anziani.

Una volta terminato il corso, sarà possibile per il partecipante, a scelta, effettuare un tirocinio all’interno dei corsi per la terza età organizzati dal CSI di Ravenna e da Gym Academy. Il corso è valido come aggiornamento per le qualifiche di BI001, BI005 e di Operatore Sportivo per la Disabilità

Le iscrizioni sono sempre aperte, cliccando su questo link: https://bit.ly/46rxVHr.