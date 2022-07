Pacchetti turistici, eventi e informazioni: arriva il nuovo sito Visit Ravenna

E’ online da qualche giorno un nuovo sito realizzato dal Consorzio Ravenna Incoming, all’indirizzo www.visitravenna.com. Un sito internet che vuole integrare l’attuale portale ravennaexperience.it (il sito esclusivamente dedicato all’acquisto di visite guidate ed attività da svolgere in città, che resta assolutamente attivo) fornendo informazioni ad un livello ulteriore: mantenendo cioè sempre al centro dell’offerta le esperienze turistiche, affiancate però da pacchetti, da eventi e dalle informazioni maggiormente utili per chi si appresta ad arrivare in città.

La filosofia che sta alla base di Visit Ravenna vuole essere quella di dare un’immagine nuova, specifica e facilmente rintracciabile, tanto online che sui social, dedicata al turismo B2C: ha pertanto come target di riferimento coppie, famiglie e singoli viaggiatori in cerca di idee su cosa fare a Ravenna e su come valorizzare al meglio il soggiorno.

“Questo spazio è pensato apposta per loro - sottolinea la direttrice del Consorzio, Francesca Ferruzzi - un turista alla ricerca di informazioni potrebbe perdersi in un sito che parla un po' di tutto, ecco perché abbiamo messo a punto il nuovo portale. Vedremo se riuscirà a centrare l’obiettivo. Peraltro, negli ultimi anni il Consorzio sta ottenendo un un forte ritorno degli stranieri in città (ad oggi corrispondete al 15% dei partecipanti alle visite) ed un ormai consolidata presenza online (da cui arrivano il 77% delle prenotazioni): ecco uno dei motivi che ci ha spinto a promuovere un ulteriore strumento dedicato al visitatore”.