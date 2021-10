Pagamento anticipato delle pensioni di novembre: il calendario dei turni in posta

Anche per il mese di novembre sarà previsto l’anticipo dei termini di pagamento dei ratei pensionistici negli uffici postali, con calendario dal 25 al 30 ottobre, al fine di ridurre i disagi di alcune delle persone più fragili della nostra comunità e in analogia con quanto avvenuto nei precedenti mesi di gestione della pandemia.

Il calendario relativo alle pensioni del mese di novembre sarà il seguente:

per gli uffici postali aperti 6 giorni: dalla A alla B lunedì 25 ottobre, dalla C alla D martedì 26 ottobre, dalla E alla K mercoledì 27 ottobre, dalla L alla O giovedì 28 ottobre, dalla P alla R venerdì 29 ottobre, dalla S alla Z sabato mattina 30 ottobre;

per gli uffici postali aperti 5 giorni: da A a C il primo giorno, da D a G il secondo giorno, da H a M il terzo giorno, da N a R il quarto giorno, da S a Z il quinto giorno;

per gli uffici postali aperti 4 giorni: da A a C il primo giorno, da D a K il secondo giorno, da L a P il terzo giorno, da Q a Z il quarto giorno;

per gli uffici postali aperti 3 giorni: da A a D il primo giorno, da E a O il secondo giorno, da P a Z il terzo giorno;

per gli uffici postali aperti 2 giorni: da A a K il primo giorno, da L a Z il secondo giorno.

Per tutti gli Uffici Postali aperti in un’unica giornata in tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata. Si ricorda inoltre che è ancora in vigore l’importante convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il paese di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti presso gli Uffici Postali, possono richiedere la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, delegando al ritiro i Carabinieri. Nei siti di ritiro ritenuti più critici in termini di potenziale afflusso della clientela, saranno previsti servizi di sorveglianza al di fuori degli Uffici Postali, finalizzati a regolare i flussi di accesso ed evitare assembramenti.