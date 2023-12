Pagamento servizio notturno, Ordine Farmacisti: "Una norma statale, ma per medicine urgenti nessun sovrapprezzo"

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato la segnalazione di una lettrice che aveva definito "disgustoso" la richiesta di un sovrapprezzo per il servizio notturno presso la farmacia comunale di via Fiume Montone Abbandonato, che in città offre il servizio anche in orario notturno. Un sovrapprezzo reso noto anche attraverso il sito di Farmacie Ravenna. Arriva mercoledì la replica dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Ravenna: "La Farmacia è un servizio pubblico e parlare di lucrare è quantomeno inopportuno".

"Lo Stato al fine di garantire la tutela della Salute Pubblica prevista dall’art. 32 della Costituzione ha vocato a sé la dispensazione dei medicinali. La esplica tramite le farmacie - continua l'Ordine - che sono concessionarie di pubblico servizio pianificate sul territorio proprio per andare incontro alle esigenze di prossimità che la recente pandemia ha enfatizzato, farmacie che si sono distinte per non aver fatto mai mancare il proprio servizio e si sono aperte a nuovi e qualificanti competenze che le esigenze collettive imponevano e impongono. Proprio per questa veste giuridica, esse vengono regolamentate da leggi nazionali e regionali alle quali il farmacista deve attenersi".

"In particolare si evidenzia che il diritto addizionale di 7,50 euro per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata durante le ore di chiusura notturna è dovuto", sottolinea l'Ordine dei Farmacisti di Ravenna, così come previsto dal decreto ministeriale 'Tariffa nazionale per la dispensazione al pubblico dei medicinali in farmacia'. "Se la richiesta di farmaco fosse stata dichiarata urgente da chi di competenza, ad esempio dalla guardia medica o dal pronto soccorso, non sarebbe stato richiesto alcun diritto addizionale, così come prevede la norma", conclude l'Ordine.