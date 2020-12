Pagamento Tari a Ravenna: si può utilizzare anche il modulo F24

L’adozione del sistema Pago PA per il pagamento delle entrate degli Enti Locali, Tari compresa, è obbligatoria per legge dal 2017 e ne è stato prorogato l’adeguamento fino al 28 febbraio 2021.

Per la riscossione della Tari, Hera invia soltanto il bollettino precompilato per il pagamento mediante Pago PA, ma ciò non esclude la possibilità di pagare con il modello F24, utilizzabile in sostituzione del pagamento con bollettino, indicando nella casella “identificativo operazione” il codice di 18 cifre riportato nel bollettino Pago PA.

Nel sito web di Hera del Comune di Ravenna sono indicate le istruzioni per la compilazione autonoma del modello F24 alla sezione Ambiente/TARI/ Pagamento consultabile al seguente link: https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/casa_ambiente_tari/casa_ambiente_tari_pagamenti/3251.html.

La possibilità di pagare la Tari con F24 in alternativa al modello Pago PA sarà indicata anche nei prossimi avvisi della rata Tari 2021. Il numero verde dedicato di Hera 800.999.004 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) è a disposizione sia per fornire ogni altra informazione utile per eseguire il pagamento, sia per attivare l’opzione del pagamento dell’intera annualità 2021 in un’unica soluzione.