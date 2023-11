L'omicidio di Ilenia Fabbri al centro del primo episodio della docu-serie 'Pagato per uccidere'

L'omicidio di Ilenia Fabbri torna in tv. A febbraio 2021 e nei mesi a seguire, dopo il brutale femminicidio che sconvolse Faenza (e non solo), diversi programmi televisivi dedicarono spazio a quanto successo. Ora, in attesa della sentenza di Cassazione attesa per gennaio - in appello è stata confermata integralmente la sentenza di primo grado all'ergastolo del processo a Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, il primo ex marito e inquadrato quale mandante dell'omicidio della moglie Ilenia Fabbri, il secondo sicario reo confesso - l'episodio di via Corbara sarà al centro della prima puntata di 'Pagato per uccidere', la prima produzione originale Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su Now) in arrivo sul canale dal 21 novembre, ogni martedì alle 22:00. I primi due episodi saranno in contemporanea anche su Sky Documentaries.

Nella docu-serie si parlerà di quattro casi di persone comuni che, intenzionate a liberarsi velocemente di qualcuno, hanno assoldato killer non professionisti, ma non meno privi di scrupoli, per eliminare qualcuno di sgradito. Come il caso di Ilenia Fabbri, la donna uccisa da un sicario ingaggiato dall’ex marito. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio è la giornalista di cronaca nera Chiara Ingrosso che, attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime, di magistrati, avvocati e criminologi, esamina caso per caso. La docu-serie è prodotta da Loft Produzioni per A+E Networks Italia.

Gli episodi

Episodio 1 - Il delitto di Faenza - 21 novembre alle 22.00

Il 6 febbraio 2021 Ilenia Fabbri, 46 anni, viene ritrovata morta, con la gola tagliata, a Faenza, uccisa da Pierluigi Barbieri, un criminale professionista assoldato dall'ex marito della donna, Claudio Nanni, in cambio di 20mila euro e della promessa di una nuova auto. Nanni avrebbe commissionato l'omicidio perché era infastidito dalle cause civili presentate da Ilenia dopo la separazione, per le quali rischiava di perdere la casa coniugale e una somma di 150mila euro.

Episodio 2 - Il massacro di Pontelangorino - 28 novembre alle 22.00

Uccisi con un'accetta nel letto della loro villa a Pontelangorino a Ferrara il 15 gennaio 2017. Ad ucciderli, Manuel Sartori, 17 anni, con la complicità del migliore amico della coppia e del figlio, Riccardo Vincelli. Quest'ultimo, infatti, recluta Sartori per assassinare i suoi genitori, in cambio di mille euro.

Episodio 3 - Il caso Dina Dore - 5 dicembre alle 22.00

Dina Dore, 37 anni, di Gavoi, è stata soffocata nel bagagliaio della sua auto il 26 marzo 2008. L'omicidio è stato ordinato dal marito, il dentista Francesco Rocca, che aveva incaricato un giovane di 18 anni, Pierpaolo Contu, di ucciderla in cambio della promessa di una casa del valore di 250 mila euro.

Episodio 4 - Concorrenza spietata - 12 dicembre alle 22.00

Giuseppe Sciannimanico, un talentuoso agente immobiliare di 28 anni, muore il 26 ottobre 2015 nel quartiere Japigia di Bari, ucciso da due colpi di pistola sparati da Luigi Di Gioia, l'esecutore materiale del crimine, incaricato per 20 mila euro da Roberto Perilli, un collega cinquantenne della vittima. Perilli invidiava il giovane agente al punto da volerlo morto. Entrambi il mandante e l'assassino sono stati condannati definitivamente all'ergastolo.