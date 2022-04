Palazzetto dello Sport: sospesi i lavori nel cantiere dopo l’interdittiva antimafia alla società appaltatrice

Il Comune di Ravenna ha ordinato la sospensione dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo delle arti e dello sport in corso nell’area adiacente al pala De Andrè. "La sospensione - spiega l'Amministrazione ravennate - si è resa necessaria in seguito all’interdittiva antimafia della prefettura di Salerno che ha coinvolto il Consorzio stabile Research, in attesa di quelle che saranno le definitive determinazioni relative all’appalto, da assumere in sinergia con le autorità competenti". Nel frattempo è stato ordinato il mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere e delle attrezzature interne.