Palazzetto di Lugo 'al freddo': il Comune sosterrà il gestore negli aumenti sulle bollette

Si è svolto un nuovo incontro mercoledì mattina tra il Comune di Lugo e la società Pallamano Romagna - che gestisce il palazzetto di via Sabin - che si è rivelato utile per sciogliere le incomprensioni delle ultime settimane e ripartire nella collaborazione per la gestione fattiva del palazzetto, a partire dal ripristino delle condizioni normali di agibilità dell’impianto. All'incontro era presente il sindaco Davide Ranalli oltre al vicesindaco Pasquale Montalti e i referenti della asd Pallamano Romagna.

"Il Comune è disponibile a sostenere il gestore e si è convenuto di quantificare le risorse attraverso un analitico riscontro degli aumenti rilevati sulle fatture - spiegano dal Comune - Nei prossimi giorni inoltre si svolgerà un incontro tra Comune, società Pallamano Romagna e società utilizzatrici dell'impianto per condividere la situazione". Il vicesindaco Pasquale Montalti si è detto "soddisfatto del fatto che si sia trovato con la società un punto di equilibrio per far sì che tanti giovani si possano allenare in un ambiente adatto e confortevole".

Il presidente dell'asd Vito Sami ha aggiunto: "Il direttivo della Pallamano Romagna intende ringraziare l’Amministrazione Comunale, in particolare il sindaco Ranalli e il vicesindaco Pasquale Montalti, nonché i tecnici delle funzioni interessate, per gli sforzi profusi nella ricerca delle risorse messe a disposizione per garantire l’equilibrio della gestione dell’impianto”.