Palazzo del Podestà, ecco il nuovo pavimento del Salone dell’Arengo

Procedono a passi spediti i lavori all’interno del Salone dell’Arengo della seconda fase del secondo stralcio del recupero di Palazzo del Podestà. Come preannunciato a metà marzo dall’amministrazione comunale, nel grande salone di circa 550 metri quadrati, in questi giorni gli operai della ditta incaricata hanno ultimato la posa del pavimento. Si tratta di piastrelle in cotto artigianale di Toscana, la cui scelta è stata effettuata su indicazione della Soprintendenza, montate in diagonale. Dopo il montaggio, tra qualche giorno, non appena il materiale usato per l’incollaggio sarà completamente asciutto e quindi il pavimento sarà calpestabile, sarà steso uno stato protettivo che ultimerà la finitura del calpestio. Trasversalmente al Salone sono state lasciate aperte delle canaline che ospiteranno l’impianto elettrico delle attrezzature utilizzate nel corso degli eventi che verranno organizzati. Il costo di questa parte dell’intervento è di 60mila euro.

Nel frattempo, gli operai hanno terminato anche il lavoro degli allacci dell’impianto di riscaldamento del Salone dell’Arengo alla centrale termica che si trova all’ultimo piano della scala di servizio realizzata in piazza Martiri della Libertà mentre i corpi illuminanti del grande vano sono stati già stati installati. Per ultimare il secondo stralcio degli interventi, quindi i lavori all’interno del Salone dell’Arengo, resta da realizzare una tamponatura in cartongesso che servirà a dividere una piccola porzione dei 550 metri quadrati destinati a piccolo magazzino per le sedute che non verranno utilizzate durante le manifestazioni e per dividere dal resto dell’area il percorso che dall’ingresso della loggetta conduce verso la Torre dell’orologio.