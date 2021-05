Palazzo Rasponi s'illumina di viola per far luce sulla fibromialgia

"Importante sensibilizzare l’intera comunità civile e scientifica affinché non ci si fermi e si continui a fare ricerca e prevenzione", afferma l'assessora Ouidad Bakkali

Nella serata di mercoledì palazzo Rasponi dalle Teste si è vestito di viola in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia. Il Comune di Ravenna ha aderito infatti all’iniziativa dell’Aisif (associazione italiana sindrome fibromialgica) “Facciamo luce sulla fibromialgia”, che ha illuminato prestigiosi palazzi istituzionali e monumenti in tutta Italia.

"La pandemia da Covid-19 – afferma l'assessora Ouidad Bakkali – ha purtroppo rallentato anche l'accesso alle cure per i pazienti affetti da fibromialgia, patologia che peraltro non è inserita nei livelli essenziali di assistenza (Lea) del Servizio sanitario nazionale; ritengo perciò ancora più importante sensibilizzare l’intera comunità civile e scientifica affinché non ci si fermi e si continui a fare ricerca e prevenzione. Dedicare una giornata a questo tema significa supportare la diffusione di informazioni ed elementi utili a fornire più dati possibili ai ricercatori”.