La palestra lancia il servizio di autolavaggio: a fine allenamento l’auto è pronta e pulita

Con i tempi frenetici di oggigiorno, trovare spazio per sè stessi diventa sempre più difficile. Il tempo libero è risicato e spesso si finisce per compiere una scelta fra due cose importanti: allenarsi o lavare la macchina. Incontro agli sportivi arriva la nuova proposta "Now Wash". Attivo dal 2019, con la creazione di più centri fitness nei territori di Ravenna, il gruppo Now Gym h24 ha sempre cercato di arricchire la propria gamma di servizi. A settembre nascerà la nuova palestra di Now Gym Ravenna, dove sarà possibile usufruire, anche durante gli allenamenti, del nuovo servizio Now Wash presso il vicino autolavaggio in via della Merenda 28 a Fornace Zarattini. "La nostra politica è di accelerare i processi per far sì che il cliente sfrutti il proprio tempo libero nel miglior modo possibile - spiega l'azienda - Alleggerirlo e assisterlo per ogni sua esigenza". In pratica, con il nuovo servizio si potranno lasciare le chiavi della propria auto al personale prima di iniziare l’allenamento e riavere l’auto pulita a fine allenamento.