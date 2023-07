Faenza, il Rione Verde vince il Palio del Niballo 2023

Grandi emozioni al Bruno Neri di Faenza. Nello stadio tutto esaurito ad aggiudicarsi l'edizione del Palio del Niballo 2023 dopo le tornate regolari e gli spareggi a tre è il cavaliere del rione Verde Marco Diafaldi, davanti a Luca Innocenzi del Borgo e a Matteo Rivola del Rosso. Quarto posto per Matteo Tabanelli del Nero, ultimo il debuttante Gertian Cela del Rione Giallo.

Ad aprire le danze è Gertian Cela, cavaliere al debutto nella giostra dei ‘grandi’ dopo la vittoria alla Bigorda d’Oro nel 2022. Messer Cela portacolori del Rione Giallo, su Ischia Porto sfida nella propria serie di tornate nell’ordine Nero, Verde, Rosso e Borgo, perdendo con tutti e quattro, e lasciando così agli sfidanti degli altri rioni il proprio scudo.

Nella serie di tornate successiva è il cavaliere del Rione Nero Matteo Tabanelli (vincitore del Niballo 2019 e 2021) su Kelly in Black a incontrare Verde, Rosso, Borgo e Giallo. Una serie decisiva per il cavaliere del Nero, il quale riesce a soffiare lo scudo al rione Verde, ma non riesce altrettanto abilmente a sconfiggere Rosso, Borgo e Giallo.

Quindi è il turno del portacolori del Rione Verde, Marco Diafaldi su Green Commander, dato per favorito alla vigilia, ma presentatosi agli appuntamenti da sfidante orfano dello scudo perso col rione Nero. Il cavaliere di Porta Montanara vince contro il Rosso approfittando dell’errore del cavaliere sfidato sul bersaglio, ma perde contro un determinatissimo portacolori del Borgo. Poi getta il cuore oltre l’ostacolo e sconfigge il rione Giallo, non gli riesce la stessa impresa nuovamente contro il cavaliere del Rione Nero.

Alla tredicesima tornata la situazione vede quindi Nero, Verde e Borgo a 3 scudi, il Rosso a 2 scudi, il Giallo a 1 scudo. Matteo Rivola su Vanilla Cream fa infiammare gli animi dei propri rionali aggiudicandosi la tornata contro l’avversario del Borgo Luca Innocenzi, costui primo sul bersaglio ma autore di un clamoroso errore di precisione. Tornata similare quella successiva che vede Rivola trionfare nuovamente sul cavaliere del Giallo. A interrompere però le velleità del cavaliere di porta Imolese sono Matteo Tabanelli del Nero, e Marco Diafaldi del Verde, i quali si dimostrano più precisi e ridimensionano il portacolori del Rosso. Al termine della serie di tornate c’è quindi perfetto equilibrio tra Rosso, Nero, e Verde (4 scudi), segue il Borgo (3 scudi), e il Giallo (1 scudo).

Nelle tornate di sfida del Borgo, Luca Innocenzi su Mister Armando vincitore in carica si aggiudica lo scudo contro il Rione Giallo, approfittando dell’errore del proprio avversario. Quindi si porta in testa alla classifica sconfiggendo il rione Nero. Nella successiva tornata invece, si riaprono le possibilità di spareggio grazie alla vittoria di Marco Diafaldi del Verde sullo sfidante del Borgo. Possibilità che si concretizzano all’ultima tornata quando a trionfare è Matteo Rivola del Rosso, che sconfigge nuovamente Innocenzi e manda agli spareggi Borgo, Rosso e Verde.

Gli spareggi

Il primo spareggio vede sfidarsi Verde e Rosso. A vincere il duello è Marco Diafaldi. Il Rosso chiude la competizione nella tornata successiva perdendo anche contro Luca Innocenzi del Borgo. Ad aggiudicarsi l'ultima tornata di spareggi per la gioia dei rionali del Verde, che tornano a gioire dopo 8 anni, è poi Marco Diafaldi del Verde, che sconfigge il cavaliere del Borgo nella ventitreesima tornata.

Erano oltre 4815 gli spettatori presenti allo stadio (sold-out in ogni ordine di posto e grado, nda) i quali hanno salutato il ‘Niballo dell’alluvione’ colorando il ‘Bruno Neri’ nelle curve e in tribuna centrale fino alla conclusione della giostra. I numerosi tifosi hanno avuto modo di assistere ai giuramenti dei cinque cavalieri durante l’ingresso in campo dei rispettivi rioni. In seguito, dopo le esibizioni degli sbandieratori, si sono svolte le premiazioni per le figure del corteo storico, in base al giudizio della Deputazione Storica. Ad aggiudicarsi il liocorno in ceramica realizzato da Marta Monduzzi ed assegnato alla miglior dama del corteo storico è stata Martina Fabbri Nuccitelli, dama del Rione Rosso. Il miglior corteo, premiato dal presidente della Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Giuseppe Gambi è stato invece quello del Rione Giallo. Infine come miglior araldo è stato premiato Damiano Tinelli, caporione e araldo del rione Nero.