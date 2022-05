Palio del Niballo, in centro importanti modifiche alla viabilità e alla sosta

In relazione al calendario delle manifestazioni del Palio del Niballo 2022, sono state predisposte alcune modifiche alla viabilità ordinaria. Divieto di sosta, con rimozione forzata per tutti i veicoli, dal giorno 30 maggio al giorno 3 luglio in via Marozza, all’altezza del civico 43, sul lato opposto della strada e su entrambi i lati della carreggiata che fiancheggia il parco Bucci per 30 metri in entrambe le direzioni rispetto l’accesso carrabile al parco;

In via Marozza 43, per metri 30 in entrambe le direzioni rispetto l’accesso carrabile al parco Bucci su tutti i lati delle carreggiate divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, l’11 giugno dalle 15 alle 24, il giorno 26 giugno dalle 12 alle 22. In caso di rinvio delle manifestazioni le modifiche previste in data 11 giugno sono prorogate al giorno 12 giugno mentre le modifiche previste in data 26 giugno verranno prorogate al 3 luglio;

In piazza del Popolo divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli:

il giorno 31 maggio dalle ore 20 alle ore 23;

il giorno 1 giugno dalle ore 20.00 alle ore 23.00;

il giorno 3 giugno 2022 dalle ore 20.00 alle ore 23.00;

il giorno 5 giugno 2022 dalle ore 14.00 alle ore 24.00;

il giorno 11 giugno 2022 dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

il giorno 14 giugno 2022 dalle ore 20.00 alle ore 23.00;

il giorno 15 giugno 2022 dalle ore 20.00 alle ore 23.00;

il giorno 17 giugno 2022 dalle ore 20.30 alle ore 23.30;

il giorno 18 giugno 2022 dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

il giorno 19 giugno 2022 dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

il giorno 26 giugno 2022 dalle ore 14.00 alle ore 23.00



Modifiche alla viabilità via Quaglia

Nella giornata di venerdì 27 maggio, dalle 7.30 alle 18 verranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria in via Quaglia. La strada rimarrà chiusa sarà chiusa al traffico ad eccezione dei mezzi dei residenti e per i mezzi di soccorso.