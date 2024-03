Palio del Niballo, nominati il nuovo podestà della Giostra e il maestro di campo

Si apre una nuova era per il Niballo Palio di Faenza. Lunedì il Comitato per il Niballo ha proposto all’unanimità al Magistrato dei Rioni i nuovi nominativi per la carica di Podestà della Giostra e Maestro di Campo dopo il già annunciato ritiro da parte di Fausto Brugnoni e Antonio Lolli. Pertanto, sulla base di tale unanime proposta, come previsto dal Regolamento Generale per il Niballo Palio di Faenza, il Sindaco magistrato dei Rioni Massimo Isola ha nominato Cristian Malavolti al ruolo di Podestà della Giostra e Nicola Solaroli quale Maestro di Campo, i quali resteranno in carica per i prossimi tre anni. Entrambi vantano una lunga e comprovata esperienza nel Palio di Faenza, il primo come cavaliere del Rione Verde e successivamente per molti anni come membro della Commissione di Pista e il secondo come Capo Rotellino e Siniscalco nel Gruppo Municipale.

"Un importante cambio generazionale per le Magistrature della Giostra alla luce dell’esperienza ventennale dei loro predecessori: da essi il Niballo Palio di Faenza raccoglie l’esperienza, la presenza sempre precisa e puntuale e la passione che negli anni ha contraddistinto lo storico duo Brugnoni e Lolli, due autentici punti di riferimento per la manifestazione - commentano dall'Unione della Romagna Faentina - A loro va il più sentito ringraziamento per l’esemplare lavoro svolto in questi anni e a Cristian Malavolti e Nicola Solaroli vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il Comitato per il Niballo".