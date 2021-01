Il Palio del Niballo 2021 si farà: ma forse non a giugno

Nella serata di martedì, in videoconferenza, si è riunito il Comitato Palio. Pur nella consapevolezza delle difficoltà di programmazione delle manifestazioni connesse all’emergenza sanitaria, l’organo comunale ha espresso la volontà di svolgere gli appuntamenti del programma istituzionale del Palio di Niballo di Faenza per l’anno 2021.

"L’idea è di mantenere, se le condizioni dell’epidemia da Covid lo consentiranno, il calendario tradizionale delle attività e manifestazioni, riservandosi di definire entro breve date alternative a quelle canoniche del mese di giugno - spiegano dal comitato - In virtù del profondo significato aggregativo e sociale che la manifestazione ricopre per la città e in seguito al vuoto lasciato dagli appuntamenti annullati nel 2020, il Comitato ha assunto questa decisione all’unanimità. Nelle prossime settimane, a seguito di ulteriori confronti e in base all’evoluzione della situazione pandemica e della campagna vaccinale sul nostro territorio, verrà definito un preciso calendario 2021 di riferimento".