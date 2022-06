Borgo Durbecco conquista il 65esimo Palio del Niballo: Rione Bianco in festa

È il Borgo Durbecco - Rione Bianco il vincitore del 65esimo Niballo Palio di Faenza, con il cavaliere Luca Innocenzi che domenica sera ha espugnato lo stadio Bruno Neri battendo tutti gli altri rioni. Lo spettacolo è continuato poi con la premiazione in piazza del Popolo e la consegna del Palio sul sagrato della Cattedrale . Valentina Resta del Rione Verde si è aggiudicata il premio per la migliore figura femminile ed è stata premiata con il Liocorno da Nives Guazzarini. Il Rione Rosso ha vinto invece il premio per il miglior figurante con Stefano Fantinelli (premio consegnato dal Presidente Gambi de la Bcc). Al Borgo Durbecco va anche il premio per Il miglior araldo con Alan Barnabè (premio consegnato da Baldini group). Al Borgo Durbecco - Rione Bianco, primo classificato, va la Torre d’oro offerta dalla Pro Loco Faenza. Il Rione Rosso, secondo classificato riceve in premio la porchetta offerta dal Sindacato Macellai Ascom Faenza. Il Rione Verde riceve in premio il gallo offerto dall’Amministrazione Comunale. Il premio Baravelli per la tornata più veloce va a Matteo Tabanelli del Rione Nero.