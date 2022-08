Il Palio della Voga incorona un bagnino di Bellaria, ma tra le donne vince una ravennate

Trionfano una ravennate e un bellariese nell'edizione 2022 del Palio della Voga "Città" di Ravenna. La competizione, che ha coinvolto bagnini maschi e femmine da tutta la costa emiliano-romagnola, si è disputata domenica sera a Marina di Ravenna, nelle acque del bacino pescherecci. Nel palio maschile vince Gabriele Tosi (Bellaria), inseguito da Francesco Senni (Ravenna) e Giacomo Bramante (Ravenna). Primo posto per la ravennate Giulia Parisini nel palio femminile, secondo posto per Elena Barzagli e terzo per Alexa Giallongo. Miglior tempo del Palio, invece, per Andrea Pozzato di Comacchio.