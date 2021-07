Tenta di molestarla e caricarla in auto, lei lo tramortisce con un pugno

Non si è lasciata prendere dal panico, ma ha reagito al molestatore sferrandogli un pugno in faccia. E' quanto successo domenica notte a Punta Marina a una 20enne di Tredozio, che stava viaggiando in sella alla sua bici sulla pista ciclabile. All'improvviso la ragazza è stata affiancata da un'auto, dalla quale è sceso un uomo che secondo il racconto della vittima avrebbe tentato di caricarla a bordo palpeggiandola. La giovane, esperta in arti marziali, non si è però lasciata intimorire e ha sferrato un pugno al suo aggressore tramortendolo, per poi fuggire e lanciare l'allarme. Le indagini per risalire all'uomo sono in mano alla Polizia locale. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola mercoledì.