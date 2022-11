Il forno crea un panettone con i luoghi caratteristici di Massa Lombarda e lo vende anche all'estero

Per questo Natale Paola Costa e Roberto Tonini, titolari dell’'Antica Bottega del Fornaio' di Massa Lombarda, hanno ideato dei panettoni dall’involucro molto originale. L’involucro è stato realizzato impiegando foto artistiche raffiguranti i luoghi più caratteristici della città massese, e i due pasticceri hanno creato così il “Panettone di Massa Lombarda”.

Tonini nel corso degli anni è stato più volte insignito di diversi riconoscimenti. I suoi prodotti hanno vinto il premio come miglior panettone tradizionale e come panettone al cioccolato creativo dell’Emilia-Romagna nel 2017 e nel 2021 (il premio è stato conferito dal mastro pasticcere Iginio Massari). Inoltre Roberto per due anni consecutivi è stato inserito tra i migliori 20 produttori italiani di panettoni e pandori realizzati solo con lievito madre.

I 15 quintali di panettoni e pandori realizzati dall'impresa familiare di Paola e Roberto sono apprezzati anche all'estero e da quest'anno, come ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi, "costituiranno un ottimo veicolo promozionale per Massa Lombarda, in quanto un territorio è costituito dai luoghi e da coloro che lo abitano e vivono. Il servizio reso dall'Antica Bottega del Fornaio con questa idea è davvero apprezzabile".