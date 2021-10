Panico sulle strade, un uomo con coltello danneggia l'entrata della caserma dei Carabinieri: arrestato

Una serata movimentata per vari residenti di Faenza, che hanno segnalato al numero di emergenza “112” un cittadino in evidente stato confusionale che si stava aggirando con fare minaccioso a piedi brandendo un coltello tra le mani. Poco dopo, all’ingresso della caserma dei Carabinieri di via Giuliano da Maiano, probabilmente lo stesso uomo, armato di coltello, ha iniziato a colpire con calci e pugni la porta carraia dell'edificio dei militari, ha cercato di rubare due rastrelliere delle bici e ha danneggiato il citofono della Stazione per poi allontanarsi repentinamente.

Le pattuglie della Stazione di Faenza e quella del Radiomobile si sono messe alla ricerca del responsabile e hanno notato un uomo camminare con equilibrio precario nelle vicinanze del centro abitato. All’uomo è stato intimato di fermarsi e consegnare i documenti di riconoscimento per farsi identificare, ma quello ha opposto resistenza ai militari provando a scagliarsi contro di loro. I Carabinieri sono poi riusciti a immobilizzare l'uomo e a quel punto hanno proceduto alla perquisizione personale per verificare che l’uomo fosse effettivamente in possesso di armi. Quindi si è proceduto all’arresto dell'uomo, che veniva deferito per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Sentito il Pm Marilù Gattelli, l’uomo è stato arrestato e portato in camera di sicurezza presso la sede della Compagnia in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno.