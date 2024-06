Panico sotto gli ombrelloni: minaccia dipendenti e clienti con un coltello, arrestato

Prima ha minacciato diverse persone con un coltello, poi ha aggredito i poliziotti intervenuti per fermarlo. La Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per minaccia aggravata, possesso di armi ed oggetti atti ad offendere e ricettazione un cittadino straniero con diversi precedenti.

Ieri pomeriggio l'uomo, di origine straniera, visibilmente alterato ha minacciato, brandendo un coltello, i dipendenti e clienti di uno stabilimento balneare nei lidi ravennati, per poi allontanarsi. Le squadre Volanti, dopo aver effettuato diverse ricerche, nella serata hanno rintraccaito lo straniero.

L'uomo è stato invitato a tenere bene le mani in vista, ma lui al contrario ha assunto un atteggiamento non collaborativo e aggressivo nei loro confronti. Fermato e identificato, è stato recuperato il coltello, occultato all’interno di un calzino, e sono state rinvenute anche diverse tessere prepagate oggetto di furto nello zaino in suo possesso.

L'aggressore è stato arrestato e mercoledì il Giudice Monocratico ha convalidato la misura precautelare disponendo il divieto di dimora nella provincia di Ravenna. Nei suoi confronti inoltre, su proposta della Divisione Anticrimine, il Questore ha disposto la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni dal Comune di Ravenna.

