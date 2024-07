Mosaici 'da toccare' nei monumenti diocesani: una Ravenna più inclusiva sul cammino del Giubileo

Visite accessibili a tutti nei monumenti diocesani. Anche Ravenna ha aderito al progetto della Cei “Giubileo for all” per rendere più inclusivi gli itinerari giubilari per l’anno 2025. La città è stata infatti inserita tra le mete dei pellegrini in vista del Giubileo. In quest'ottica, stamattina è stato presentato nella Basilica di Sant’Apollinare Nuovo il nuovo percorso multisensoriale composto da 15 pannelli tattili per permettere la fruizione dei tesori della città a tutti, senza barriere.La presentazione è stata anticipata da una preghiera aperta a tutti, celebrata dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni, alla presenza, fra gli altri, del prefetto di Ravenna Castrese de Rosa e del sindaco di Ravenna Michele De Pascale.

In vista del Giubileo, una commissione della Diocesi di Ravenna-Cervia ha studiato quattro percorsi tra i tesori di fede della nostra città. La novità è che saranno percorsi “per tutti” grazie a una serie di pannelli tattili e multisensoriali di cui verranno dotati i monumenti diocesani Unesco. Si tratta di quindici pannelli, installati entro il mese di ottobre nei monumenti diocesani, realizzati coinvolgendo le associazioni, gli enti e le persone con disabilità che danno accesso a video in italiano e in inglese, sottotitolati e segnati in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e in International Sign (Segni Internazionali). Oltre a questo, tutto il personale dell’Opera di Religione già da tempo si sta formando per accogliere pellegrini con un’ottica di accessibilità sempre più ampia.