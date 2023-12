Allenatrice morta alla vigilia di Natale, ecchimosi 'sospette' sul corpo: indagato il marito

Spunta un indagato in relazione alla morte di Paola Bolognesi, ex pallavolista e allenatrice 61enne, deceduta improvvisamente alla vigilia di Natale, nella notte tra il 23 e 24 dicembre. Il marito, di origine cubana, è infatti indagato a piede libero dalla Procura di Ravenna. Lo riferisce l'Ansa. Si era pensato inizialmente a una morte per cause naturali, tanto che la famiglia aveva già organizzato il funerale, fissato per mercoledì 27 dicembre alla Pieve di San Pietro in Sylvis. La Procura però aveva annullato la cerimonia per approfondire le cause del decesso della 61enne, che viveva a Bagnacavallo insieme al padre. Intanto il pm di turno Raffaele Belvederi aveva già disposto un'autopsia sulla salma.

Le indagini si sono poi strette intorno alla figura del marito, con cui Bolognesi stava insieme ormai da anni. Inoltre sarebbero stati sequestrati anche i cellulari per carpire ulteriori elementi d'indagine. Stando alle prime informazioni, la 61enne avrebbe sofferto di un problema cardiaco, e per questo aveva prenotato un intervento al cuore. Un elemento che aveva in un primo tempo fatto pensare a un malore fatale. Tuttavia nel corso delle indagini sarebbe emerso un nuovo elemento: cioè delle ecchimosi sul corpo della donna, motivo per cui la Procura ha disposto l'autopsia che verrà eseguita nella giornata di giovedì.