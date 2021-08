Paolo Cevoli racconta la Romagna e i suoi vini in una favola ambientata sulla riviera

Prosegue il sodalizio tra il gruppo Caviro e Paolo Cevoli. Uniti dalla passione per le tradizioni e per il buon vino, ormai da diversi mesi il comico e attore di Riccione e la cooperativa faentina si uniscono per raccontare la terra di Romagna attraverso le immagini, i profumi e i sapori che l’hanno resa celebre e amata in tutto il mondo. Il video è online da giovedì sul sito vignetiromio.it e sulle pagine social dell’attore.

Il nuovo lavoro, nato dall’incontro di Cevoli con i vini della linea Vigneti Romio di Caviro, è ispirato al Rubicone IGT, un vino profumato e fruttato. Nel cortometraggio, come sempre scritto e interpretato da Cevoli, l’attore dialoga con Anita, bimba nata e cresciuta nelle terre del Nord, che ogni sera si fa raccontare una favola dalla mamma. La sua preferita parla della Riviera Romagnola “dove tutti ti incontrano con un sorriso, e dove si mangiano cibi deliziosi”. E di quando la mamma ha incontrato il suo Principe Azzurro che, come nella migliore tradizione cinematografica (e non solo), si rivela essere l’aitante “bagnino” della spiaggia in canottiera rossa e fisico statuario… o quasi.