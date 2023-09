Paolo Gentiloni a Faenza incontra i sindaci dei comuni alluvionati: "Fondo di solidarietà e Pnrr sono strumenti coerenti con le esigenze della Romagna"

Fondo europeo di solidarietà e Pnrr. Sono questi gli argomenti trattati domenica mattina nel palazzo comunale di Faenza durante l’incontro tra i rappresentati istituzionali dei territori colpiti dall’alluvione e il commissario europeo Paolo Gentiloni. All’incontro erano presenti il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore al turismo Andrea Corsini, il presidente della provincia di Ravenna Michele De Pascale, il sindaco di Faenza e presidente dell’Unione della Romagna Faentina Massimo Isola e alcuni sindaci dei comuni ravennati.

Al termine della riunione, di circa un’ora, si è tenuta una breve conferenza stampa nel quale il commissario Gentiloni ha evidenziato che “Le due alluvioni che hanno colpito la Romagna sono fenomeni che hanno una dimensione europea, sono stati considerati uno dei due eventi catastrofici più rilevanti degli ultimi mesi insieme al terremoto in Turchia. Questa consapevolezza è stata già dimostrata dalla presidente Von der Leyen quando insieme alla presidente Meloni è venuta in visita a questo territorio durante l’alluvione. Adesso si tratta di dare un contributo europeo alla ricostruzione, al riassetto del territorio, al ristoro delle attività economiche. E’ stato importante oggi ascoltare le autorità regionali provinciali e locali, capendo che ci sono degli strumenti europei a cui si può ricorrere”.

Il primo è il Fondo Europeo di Solidarietà “Il Governo italiano - ha proseguito Gentiloni -, ad agosto ha presentato una valutazione dei danni pari a 8,5 miliardi di euro. Sulla base di questa valutazione è stata quindi presentata richiesta di accesso al fondo e questo fondo, che non è illimitato, potrà essere un contributo. Di questo, credo, la commissione discuterà con il Governo e con le Autorità”.

Poi il Pnrr: “Certamente uno degli obiettivi fondamentali del Pnrr - ha chiarito Gentiloni -, riguarda la missione di difesa dell’ambiente dagli eventi provocati dal cambiamento climatico, della messa in sicurezza del territorio e dell’assetto idrogeologico del paese Italia. Questi obiettivi sono convinto siano coerenti con le esigenze, della Romagna e dei paesi colpiti dall’alluvione, di interventi che possono realizzarsi in tempi compatibili con i tempi del Pnrr e quindi possono essere finanziati. Sono certo che le autorità locali e regionali insieme al Governo lavoreranno in questa direzione. Questa è una bella occasione per dimostrare quanto da queste risorse europee si possa contribuire alla sicurezza ambientale dei nostri territori, governo e commissione europea non se la faranno sfuggire”.

Secondo Massimo Isola, sindaco di Faenza “Paolo Gentiloni è un interlocutore straordinario del sistema istituzionale, gli abbiamo raccontato quali sono le sfide ancora da affrontare, e come ci sentiamo, non in sincrono nel senso del tempo e della velocità rispetto al Governo. Abbiamo bisogno di risorse per cittadini e imprese, abbiamo bisogno di velocità di erogazione per le risorse destinate agli enti pubblici e abbiamo bisogno di un piano strategico per il Lamone e il Marzeno, da inserire all’interno di un’azione romagnola, senza incorrere nella retorica della sicurezza che è invece un tema estremamente scientifico. C’è grande attenzione da parte della commissione europea, abbiamo affrontato un paio di temi principali sui quali la commissione ha un ruolo specifico ma soprattutto volevamo raccontare in presa diretta al commissario qual’è lo stato delle cose, e abbiamo avuto una risposta di attenzione estremamente importante”

Il presidente della provincia Michele De Pascale ha quindi esplicitato: “Abbiamo chiesto a Paolo Gentiloni di sostenere le istanze di questo territorio nelle istituzioni europee. Più in generale in questo momento abbiamo due partite sostanziali: quello degli indennizzi a famiglie e imprese, l’altro riguarda le risorse per aumentare la sicurezza idrogeologica del territorio, entrambi intersecano la filiera agricola e agroalimentare. Abbiamo quindi chiesto di starci vicino rispetto a tutti i dossier attivabili dalla commissione europea, e già oggi ci ha dato alcuni suggerimenti molto importanti che praticheremo con grande convinzione. Vogliamo assicurare tutti, non ci sarà una strada che gli enti non percorreranno per far sì che questo territorio diventi più forte di quello che era prima”.

A margine dell’incontro, accompagnato dal sindaco di Faenza Massimo Isola, dall’assessore Corsini, dal presidente della camera di commercio Giorgio Guberti e da alcuni assessori faentini, Paolo Gentiloni è stato accompagnato tra gli stand della fiera mercato Made In Italy, in corso nelle piazze del centro storico, dove ha incontrato alcuni ceramisti alluvionati.