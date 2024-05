Papeete occupato contro la proroga delle concessioni: "I balneari sono abusivi alimentati dalla destra"

Papeete occupato e scatta la polemica. Nei giorni scorsi il segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey, la candidata nella lista “Stati Uniti d’Europa” alle prossime elezioni europee Antonella Soldo e altri attivisti hanno occupato lo stabilimento balneare di Milano Marittima. Una provocazione - con tanto di bandiere dell'Europa usate come teli da mare - contro la proroga delle concessioni balneari.

Se le concessioni balneari sono infatti scadute - come ribadito dal Consiglio di Stato, le spiagge andrebbero messe a gara e la proroga delle concessioni non è più possibile - il governo in realtà non si è allineato al massimo organo della giustizia amministrativa e ha ugualmente prorogato concessioni (e canoni) di un altro anno, trovandosi a gestire una procedura di infrazione della Commissione europea sul tema. Nel mentre sono già iniziate le prime "invasioni": l'associazione Mare Libero ha piantato ombrelloni proprio negli stabilimenti più noti d'Italia, tra i quali il Papeete Beach di proprietà di Massimo Casanova, eurodeputato della Lega .

Uno stabilimento, spesso frequentato da Matteo Salvini, che lo scorso anno ha fatto registrare utili per circa 43mila euro, a fronte di tre milioni di fatturato, come riportano i dati presenti sul portale Sid del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Papeete paga 5.844,52 euro di canone annuale per la concessione della spiaggia, ovvero lo 0,33% del proprio fatturato.

Gli esponenti di Meglio Legale e Radicali Italiani sono stati fermati durante la protesta a Milano Marittima e identificati dalle forze dell’ordine. “Dopo quella dei tassisti contestiamo un’altra lobby, quella dei balneari: abbiamo occupato il Papeete non per chiedere “pieni poteri” ma per contestare lo scandalo, tutto italiano, della mancata concorrenza - spiegano - La recente sentenza del consiglio di stato ha smentito la narrazione del governo sulla scarsità delle spiagge: sostanzialmente i balneari sono degli abusivi con delle proroghe che non hanno alcun valore, dei privilegiati difesi da una destra che alimenta una vergogna che va avanti da troppi anni. È arrivato il momento di scendere dal lettino, di ristabilire la legalità. Stop alle piccole categorie che bloccano il mercato. Servono gare, subito".

Puntiroli (Lega Cervia): "Sarebbe incosciente non difendere il futuro del turismo"

"Quello che può sembrare un attacco alla Lega, di fatto è un attacco a tutto il nostro sistema turistico balneare, un mondo che va difeso perché c’è in gioco il nostro sistema turistico, ovvero quello che ci ha sempre distinti nel mondo - commenta l'occupazione Enea Puntiroli, capogruppo della Lega a Cervia - Di fatto il consiglio di Stato, pur ribadendo l’illegittimità delle proroghe delle concessioni dichiarandole scadute il 31 dicembre 2024, con ulteriori due sentenze della scorsa settimana dichiara che comunque prevale l’interesse pubblico nella prosecuzione del servizio e finché non si aggiudichino le nuove gare a completamento della procedura, quindi si concluda un nuovo procedimento di assegnazione, o avvenga un’intimazione di sgombero dell’area da parte del Comune, il concessionario è legittimato a proseguire la propria attività, quindi chi occupa aree concessionate commette un illecito. Da una parte il Consiglio di Stato ha intimato ai Comuni di procedere con i bandi, dall’altra mancano i decreti attuativi da parte del Governo. Una cosa è certa: saranno evidenze pubbliche e non aste, quindi non sarà una gara a rialzo, ma saranno valutati i progetti e le competenze".

"Ciò che rimane da chiarire è il diritto di superficie, ovvero il valore degli immobili da riconoscere agli attuali concessionari e quello sull'avviamento/buona uscita - prosegue il consigliere leghista - Infatti se oggi le concessioni hanno un valore è grazie a chi le ha gestite fino ad oggi; i concessionari, ovvero i bagni, fanno parte della nostra storia, i pionieri delle spiagge che sono partiti da un foglio bianco sul quale sono state scritte canzoni che possono piacere o non piacere, ma resta il fatto che prima non c'era niente e la sabbia ha preso un valore grazie a loro. Molto dipenderà anche da quale conformazione avrà il nuovo parlamento europeo e non bisogna dimenticare che in ogni caso l’ultima parola spetta al parlamento, che rimane il nostro organo supremo. I bagni sono probabilmente le attività che hanno sentito meno la crisi economica, anche perché è stato concesso loro tanto a discapito di altre categorie, che stanno soffrendo sempre più, anche grazie alle scelte fatte delle recenti amministrazioni, che oltretutto avevano già esteso il titolo in mano ai concessionari fino al 2033. Sicuramente un riequilibrio in tempi brevi tra le parti sarà necessario, ma premesso questo si sta parlando del nostro futuro turistico, e l’economia cervese ruota su di esso, sarebbe incosciente non difenderlo. Mi aspetterei una presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale contro eventi di questo genere, i fautori di questo atto andrebbero puniti".