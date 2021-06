Parcheggi a Cervia, l'assessore risponde alle critiche: "Nei centri storici ormai sono tutti a pagamento"

Arriva la risposta dell'assessore ai Lavori pubblici di Cervia Enrico Mazzolani rispetto alle critiche avanzate dall’Unione Generale Consumatori della Romagna (UgCons) rispetto alla situazione dei parcheggi a Cervia. "Sono rammaricato del fatto che questa associazione, sempre molto attenta a difendere i Consumatori avrebbe potuto contattarmi così da poter dare informazioni corrette e complete - afferma Mazzolani -. Nei centri storici e nei luoghi di pregio i parcheggi sono ormai tutti a pagamento e non solo nelle città di grandi e medie dimensioni, ma anche nei piccoli borghi. Nelle città turistiche di grande affluenza i parcheggi spesso sono addirittura completamente decentrati. Proprio in questi giorni, a circa 500 metri da Piazza Costa, è stato aperto il nuovo parcheggio sul Piazzale Artusi completamente gratuito e questo a fine stagione verrà completato con il recupero della restante parte. Si evidenzia che il parcheggio a pagamento nella Piazza Costa è solo al pomeriggio dalle ore 14:30 alle 24:00 per cui completamente gratuito al mattino. I 15 minuti servono solo per una brevissima emergenza e non per svolgere attività e voglio ricordare che questo ulteriore benefit inizialmente non era previsto, ma è stato introdotto perché sollecitato dalle Associazioni di categoria".

"Le tariffe 2021 - prosegue l'assessore - sono le medesime 2020 quest'anno non c'è stato alcun aumento. Voglio poi ricordare tutte le agevolazioni che abbiamo messo in essere per ridurre i costi per chi deve parcheggiare: la tessera giornaliera ricaricabile dal valore di 25 € che consente di parcheggiare per tutta la giornata a 3€; i pass parcheggio scontati per residenti e commercianti che abitano o lavorano in zone blu. Azimut, gestore della sosta, ci ha informato che nella giornata del 1 giugno alle ore 16:00 tutti i 233 parcometri erano attivi e riguardo a via Filzi alcuni parcometri avevano problemi tecnici, ma nelle estreme adiacenze vi erano quelli attivi, non così distanti da creare disagio. In merito all’informazione è da tempo che avevamo comunicato attraverso i media, i social e i siti internet l’attivazione della sosta a pagamento. Per quanto riguarda i nuovi parcheggi blu, prima che l’amministrazione assumesse le decisioni, questi hanno visto un percorso partecipato col coinvolgimento dei cittadini e delle realtà economiche. Anche quest'anno abbiamo fatto la nostra parte rimandando di 60 giorni l'attivazione della sosta a pagamento. Riguardo al bus navetta - conclude Mazzolani - la percezione sul suo utilizzo è completamente diversa, infatti ci risulta che il servizio sia stato particolarmente apprezzato dai nostri ospiti, tanto che verrà attivato anche quest’anno con un’ulteriore fermata".