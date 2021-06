Parcheggi a pagamento a Cervia, l'assessore Mazzolani incontra l'Ug Cons

Ai primi di giugno c'era stato un botta e risposta serrato tra l'Unione Generale dei Consumatori (UgCons) della Romagna e il Comune di Cervia riguardo la situazione dei parcheggi in città, con una prima critica dell'UgCons e la conseguente replica dell'amministrazione cervese. Venerdì mattina le politiche della sosta a Cervia sono state discusse direttamente dall'assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani che ha incontrato nella sede distaccata del municipio il responsabile UgCons Romagna Filippo Lo Giudice.

“Il parcheggio nella Piazza Costa è a pagamento solo al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 24.00 per cui completamente gratuito al mattino. Ed è in vigore fino a settembre. Poi tornerà gratuito anche al pomeriggio. A Cervia l'attivazione della sosta a pagamento per la stagione estiva, è stata sospesa per due mesi per venire incontro alle attività economiche alle prese con le misure anti-pandemia: doveva entrare in vigore ad aprile, ma s'è deciso di attivarla dal 1° giugno", ha detto Mazzolani durante l'incontro.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di razionalizzare l'accessibilità nei luoghi di maggior affluenza turistica, muovendo anche la leva della sosta per favorire un più celere ricambio delle auto negli stalli. L'UgCons Romagna aveva segnalato il caso di alcuni problemi tecnici per i parcometri in via Filzi, a Milano Marittima dove, a fronte di cartelli che indicavano l’obbligo di sosta a pagamento, i fruitori dovevano rintracciare i parcometri funzionanti mescolati a quelli ancora impacchettati. E l'amministrazione ha risposto che nelle estreme adiacenze vi erano quelli attivi, non così distanti da creare disagio.

“A nostro parere era necessaria una maggiore e più capillare campagna di informazione indirizzata verso cittadini e turisti” afferma ancora Filippo Lo Giudice. “In realtà, avevamo comunicato attraverso i media, i social e il sito internet del Comune l’attivazione della sosta a pagamento e tutte le agevolazioni previste in merito agli abbonamenti”: ha spiegato l'assessore .

Il responsabile di UgCons Romagna ha dunque replicato: “Si auspicava uno stop al pagamento dei parcheggi in questa fase delicata di ripartenza dopo il lungo periodo di chiusure da zona rossa e i mancati incassi degli esercenti in modo da poter agevolare la fruizione agli esercizi commerciali e lanciare un segnale sia ai lavoratori che ai clienti in questa fase storica così delicata. Sarebbe stato un piccolo, ma significativo aiuto".

L'assessore Mazzolani ha fatto capire che "l'amministrazione comunale, che comunque ha attivato varie misure di sostegno alle attività economiche durante l'emergenza da Coronavirus, vede proprio dai proventi della sosta uno dei cardini delle entrate sicure di bilancio al pari della Tassa di Soggiorno e delle multe da infrazione al codice della strada. Ridurre questi incassi diventerebbe, ovviamente, un problema". L'UgCons Romagna “ha apprezzato la disponibilità all'ascolto dimostrata dall'assessore Mazzolani, sottolineando il tono cordiale dell'incontro e allo stesso tempo serio e indirizzato alla comune volontà di risolvere i problemi dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese”.