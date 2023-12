Per le feste di Natale tornano i parcheggi gratuiti in centro storico

Anche quest'anno, come già da diversi anni, il Comune di Ravenna ha deciso di agevolare lo shopping natalizio in centro storico rendendo gratuiti i parcheggi a pagamento gestiti da Azimut. Anche quest'anno infatti, si legge nella delibera di giunta, le associazioni di categoria hanno richiesto di ripetere gli esperimenti di gratuità di parcheggio durante le festività natalizie per favorire una maggiore permanenza nel centro città nelle ore tardo-pomeridiane e serali.

Gli stalli blu a pagamento del centro di Ravenna - a esclusione del parcheggio di piazza Baracca ( gratuito dalle 18.30) - saranno dunque gratuiti ogni giorno dalle 16.30 alle 18.30 a partire dal 9 dicembre e fino al 23 compreso. Nei giorni festivi la sosta resta confermata gratuita per l'intera giornata. Si stima che il provvedimento comporti un mancato incasso di circa 5000 euro per l'intero periodo.