Parte la sosta a pagamento nei lidi, ecco le tariffe. 1200 nuovi posti auto col parcometro

Quest'anno inizierà il 29 aprile l'istituzione della sosta a pagamento nelle località balneari ravennati per l'estate 2023. Nello specifico le tariffe definite riguardano i posti auto regolati con parcometro a Casal Borsetti in via Casal Borsetti e viale al Mare, a Marina di Ravenna lungo Viale della Pace e viale delle Nazioni, a Punta Marina Terme lungo Viale Lungomare Cristoforo Colombo, a Lido Adriano in viale Petrarca e nel parcheggio adiacente a piazza A. Vivaldi, a Lido di Dante nelle aree destinate al parcheggio nella zona compresa tra i viali G. Del Duca/Piccarda e gli stabilimenti balneari, a Lido di Classe in viale Fratelli Vivaldi e piazza Matteo Ricci, a Lido di Savio in viale Romagna.

Per tutti i posti auto regolati con parcometro, a valere da sabato 29 aprile e fino a domenica 10 settembre, i pagamenti saranno regolati secondo il seguente calendario: nelle giornate del venerdì a partire dal 2 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 02.00 del giorno successivo; nelle giornate del sabato (a esclusione di sabato 29 aprile) e nei giorni 6, 13, 14 e 15 agosto dalle ore 09.00 alle ore 02.00 del giorno successivo; nelle giornate della domenica (a esclusione di domenica 1 maggio, 6 e 13 agosto) dalle ore 9.00 alle ore 22.00; nelle giornate di sabato 29 aprile, domenica 30 aprile, lunedì 1 maggio dalle ore 09.00 alle ore 20.00; per tutti i posti auto regolati con parcometro nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme nei giorni 7, 8, 9, 10, 12, 16 e 17 agosto dalle ore 09.00 alle ore 02.00 del giorno successivo.

La tariffa diurna (dalle ore 09.00 alle ore 18.00) sarà di 1 euro/ora, con possibilità di forfait diurno dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per 6 euro complessivi e forfait diurno esteso dalle ore 09.00 alle ore 20.00 per 8 euro complessivi. La tariffa serale-notturna (dalle ore 18.00 al termine) sarà di 1,00 euro/ora con possibilità di forfait serale-notturno dalle ore 18.00 al termine per 6 euro complessivi. Infine, la tariffa giornaliera (dalle ore 09.00 al termine) darà la possibilità di forfait giornaliero dalle ore 09.00 al termine per 10 euro complessivi.

Per le località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme verrà riproposto per la stagione estiva 2023 il provvedimento di regolamentazione della sosta attuato negli anni precedenti, insieme col servizio di trasporto con i parcheggi scambiatori, il cui mantenimento è imprescindibile per adeguare, qualitativamente e quantitativamente, l’offerta di accessibilità alla elevata domanda. È in fase di definizione il calendario dei collegamenti con il servizio Navetto Mare tra il parcheggio di Via del Marchesato, il parcheggio scambiatore di via Trieste e il litorale da Marina di Ravenna a Punta Marina Terme e quelli ordinari estivi con la città offrendo un differente modo di accesso alternativo e sostenibile e sicuro.

Quest'estate, poi, 1280 nuovi posti auto non saranno più gratuiti. Diventeranno a pagamento gli spazi a parcheggio fino ad oggi liberi di Casalborsetti in via Casalborsetti e in viale al Mare (circa 60 stalli), di Marina Romea in viale Italia (600), di Lido Adriano in viale Petrarca e nel parcheggio adiacente a piazza Antonio Vivaldi (220), di Lido di Classe in viale F.lli Vivaldi e piazza Matteo Ricci (175), di Lido di Savio nel tratto compreso fra via Bagnacavallo e via Meldola (220). In totale il numero dei nuovi stalli a pagamento sarà di circa 1.280. Insieme a quelli già esistenti di Marina di Ravenna e di Punta Marina Terme, diventeranno quasi 3.000 stalli.