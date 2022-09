A Ravenna rincari record per box e posti auto: i prezzi delle zone più care e di quelle più economiche

Nella seconda parte del 2021, nelle grandi città, i prezzi dei box sono in aumento dell’1,6%, quelli dei posti auto dello 0,9%. In tutte le metropoli i valori crescono, a eccezione di Verona. Bologna e Napoli sono le grandi città dove l’incremento dei valori dei box è stato più elevato rispetto alle altre. Anche i volumi di compravendita sono in crescita: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate dal 2020 al 2021 c’è stato un incremento del 31,8%, ma ancora più significativo è l’incremento rispetto al 2019 (+23,2%).

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del GruppoTecnocasa nella seconda parte del 2021 confermano il trend e mettono in rilievo che il 75% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e solo il 25% l’affitto. Rispetto a un anno fa si evidenza un incremento della percentuale delle compravendite di box (passati da 68,6% a 75%), naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni. Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo ma c’è una discreta percentuale che lo acquista per metterlo a reddito (45,2%) dal momento che garantisce una semplicità di gestione e un rendimento annuo lordo del 6,5%.

A Ravenna rincari record

Ma com'è la situazione in Romagna e nella nostra città? "Salatissima": Ravenna è il capoluogo in regione che ha registrato la crescita più alta, +6,3% per i prezzi dei box auto e +4,9% dei posti auto. Uno stacco notevole dal secondo capoluogo in classifica, Rimini, che registra rispettivamente un +2,9% e un 3,4%. Molto più economica Forlì, con un +1,9% e nessun aumento per quanto riguarda i posti auto, e Ferrara, che registra un +1,4% e anche in questo caso nessun aumento per i prezzi dei posti auto.

Entrando più nel dettaglio, vediamo come i prezzi più alti siano - naturalmente - nei vicoli del centro storico (dove un box auto costa in media 30mila euro e un posto auto 15mila) e nella zona del parco Teodorico (22.500 per un box e 19.500 per un posto). Seguono la zona ospedale, i lidi sud Lido di Classe e Lido di Savio. Le zone più economiche sono Classe, Savio, Porto Fuori e il forese (10mila euro per un box e 5000 per un posto).