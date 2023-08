Parcheggi "selvaggi" dei monopattini: multe e sospensione dell'account per i trasgressori

Il Comune di Cervia dichiara guerra ai "parcheggi selvaggi" dei monopattini. Nei giorni scorsi, fa sapere l'assessore Enrico Mazzolani, sono pervenute diverse segnalazioni sul parcheggio scorretto dei mezzi a due ruote, pertanto l’amministrazione comunale ha chiesto alla società di gestione Bird di intervenire in merito. Da lunedì 7 agosto sarà attivato un sistema di sanzioni per il parcheggio scorretto. Alla prima violazione verrà applicata una sanzione di 5 euro, alla seconda 20 euro, alla terza infrazione l'account verrà sospeso.

"Questo sistema, già sperimentato in contesti simili, ha ottenuto un immediato successo, abbattendo sensibilmente le pratiche scorrette di parcheggio e incrementando il decoro urbano delle città in cui Bird opera - spiega l'assessore - Oltre a tali provvedimenti, Bird è anche intervenuta in alcune zone di Cervia, ad esempio quella della stazione, inserendo una no parking area nel viale e identificando aree di parcheggio nelle zone circostanti, al fine di evitare comportamenti scorretti. Infine sono già stati rinforzati i turni del personale dedicato alla sistemazione dei mezzi e si valuterà se necessario di incrementare ulteriormente il servizio".