Dal Parco del Delta 10mila euro per la forestazione della pineta di Cervia

Il Parco del Delta anche per il 2021 ha stanziato un contributo di 10 mila euro a favore del comune di Cervia per interventi di forestazione della pineta di Cervia. Il progetto consente di eseguire una serie di opere di manutenzione al fine di migliorare la fruizione e la sicurezza della pineta per la stagione primaverile-estiva 2021.

In particolare gli interventi riguardano la spalcatura degli alberi lungo alcuni sentieri; il decespugliamento e la pulizia dei percorsi principali, delle fasce frangi fuoco e dei fossi; l’abbattimento di alberi pericolanti e fortemente inclinati per favorire il passaggio dei mezzi antincendio.

"La pineta, duramente colpita nel 2019, ora si sta avviando alla normalità, anche attraverso la pianificazione delle opere di forestazione e rinaturalizzazione delle aree più colpite - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Mazzolani -. Ora è possibile per tutti fruire dei suoi sentieri, camminando, facendo sport e godere della sua bellezza. Ringraziamo il Parco del Delta per il prezioso contributo che sarà destinato al mantenimento, alla cura e alla pulizia del nostro prezioso patrimonio verde".