Parco del Delta, De Pascale si congratula con la nuova presidente: "Siamo pronti per lavorare insieme"

Il sindaco Michele De Pascale fa le sue congratulazioni all’architetta Aida Morelli, nominata nuova presidente del Parco del Delta del Po. "Le mie più sincere congratulazioni ad Aida Morelli nominata presidente del Parco del Delta del Po. Morelli, indicata dal Comune di Ravenna, è un’architetta di grande competenza, impegnata da anni sulle tematiche ambientali e di valorizzazione del paesaggio. Auguro un buon lavoro anche ad Andrea Baldini sindaco di Argenta che insieme a lei integra il Comitato esecutivo".

"La piena operatività del Comitato esecutivo del Parco è fondamentale per il rilancio degli investimenti - prosegue De Pascale -, anche in relazione ai fondi previsti nel Recovery Fund. Il Parco del Delta del Po rappresenta un patrimonio naturalistico inestimabile e il rilancio degli investimenti anche nell’area ravennate è assolutamente decisivo. Siamo pronti per lavorare insieme: si apre una nuova stagione per il Parco del Delta del Po all’insegna della valorizzazione e della promozione, mettendo al centro la tutela, la biodiversità, la sostenibilità, la fruizione e il turismo naturalistico"