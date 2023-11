Parco delle Dune e nuova stazione marittima, si parte: il Ministero per l'Ambiente approva il progetto

Si è concluso con l'approvazione del Ministero dell'Ambiente l'iter per l'avvio dei lavori di realizzazione del Parco delle Dune e della nuova stazione marittima a Porto Corsini. Mancava solo un tassello al complesso mosaico delle autorizzazioni necessarie per poter partire con la gara per i lavori dei due interventi previsti nella località balneare ravennate: la costruzione della nuova stazione marittima, tecnologica e sostenibile, e del Parco delle Dune, 10 ettari circa di verde pubblico. Un nuovo grande polmone verde per Porto Corsini, in prossimità del terminal passeggeri.

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro in occasione del quale l'Autorità Portuale di Ravenna ha fatto il punto su tutte le attività in corso e ha illustrato il programma delle attività future legate alla realizzazione del progetto Hub Portuale di Ravenna. Ampia condivisione e soddisfazione è stata espressa da parte di tutti i terminalisti presenti, per l’accelerazione dei lavori che porterà alla conclusione di questa prima fase entro il prossimo anno. La buona gestione delle interferenze tra le attività operative dei terminal e dei cantieri, ha consentito a entrambi di procedere regolarmente, senza particolari difficoltà.