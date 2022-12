Parco eolico offshore, Bonaccini: "Potrebbe essere il più grande d'Europa"

Entro la fine dell'anno potrebbero sorgere importanti novità per il progetto Agnes per un parco eolico offshore, al largo delle coste di Ravenna. Ci sono i primi tre bandi già in uscita: rispettivamente per le comunità energetiche, per l'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese e per pubbliche amministrazioni. Il totale fa 48 milioni di euro, ma ne arriveranno altri, tanti altre nei prossimi mesi. Il piano piano energetico regionale messo a punto dalla giunta dell'Emilia-Romagna e all'esame oggi dell'Assemblea legislativa prevede infatti nei prossimi tre anni investimenti per 8,5 miliardi di euro, di cui oltre 4,6 miliardi di risorse pubbliche (fondi Ue, statali e regionali) nel segno delle rinnovabili, dal fotovoltaico all'eolico, senza trascurare il biogas. Fondi che in regione verranno impiegati su tre grandi asset: l'abitare, la mobilità e la produzione.

"Questo piano per noi può essere davvero una svolta", chiosa il presidente regionale Stefano Bonaccini alla presentazione di oggi. "E' un masterplan di investimento sul futuro. Adesso si comincia davvero". In attesa ci sono grandi progetti, come l'eolico offshore a Rimini, sul quale c'è un sostanziale via libera della Regione che chiede però di aumentare le distanze dalla costa: "Siamo disponibili, con le giuste distanze", dice Bonaccini. Ancora più ambizioso il parco eolico di Ravenna, parte flottante e parte in mare, che punta ad essere il più grande d'Italia. Forse d'Europa. "Ho incontrato la società- spiega l'assessore regionale alle Attività produttive Vincenzo Colla- è investimento molto innovativo da 700 megawatt, con una apertura di 260 metri delle pale eoliche. L'azienda dovrebbe essere in condizione di presentare la richiesta di via al Mite entro il 31 dicembre. Quando avremo il progetto definitivo inizieremo a valutarlo".

Insieme a Rimini il parco di Ravenna darebbe vita ad un polo da un gigawatt: "Non credo che in Italia ci siano altre operazioni di questo tipo", dice ancora Colla."Questo piano- spiega l'assessore durante la conferenza stampa- è una sterzata finanziaria, economica e anche culturale. Mai viste tante risorse a disposizione in tre anni. Avremo da mettere a terra circa il doppio dei 4,6 miliardi di euro a disposizione, con un moltiplicatore privato davvero importante". Nella nuova era che si aprirà "avremo sempre più una energia di prossimità, non ci sarà più l'investimento in grandi centrali". Le ricadute saranno anche occupazionali. "Questo- spiega ancora Colla- è un settore che porterà migliaia di posti di lavoro". Per questo sono in corso accordi con le università dell'Emilia-Romagn... in modo da avere professionisti preparati nei diversi settori coinvolti. (fonte Dire)