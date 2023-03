Parco marittimo, l'assessora rassicura sui lavori in corso: "Non ostacoleranno la stagione balneare"

Non sarà finito per l'inizio della primavera, ma dovrebbe comunque consentire un normale avvio della stagione balneare, il primo stralcio dei lavori del Parco Marittimo, nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina. Martedì, durante la seduta del Consiglio comunale, l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte ha risposto all'interrogazione presentata da Renald Haxibeku, consigliere del gruppo Partito democratico, che chiedeva un briefing sui lavori in corso per il maxi progetto di riqualificazione ambientale delle aree retrodunali che dovrebbe cambiare il volto della costa ravennate.

Un cantiere, quello del primo stralcio, consegnato ufficialmente il 21 ottobre del 2021 e che prevedeva una durata contrattuale di 455 giorni di lavoro, ma che aveva visto poi una interruzione per "l'impossibilità di accedere ad aree interne alla pineta", come ha spiegato l'assessora. Lavori ripresi il 14 febbraio successivo con nuova scadenza fissta al 26 gennaio 2023. E proprio a inizio 2023 il Comune ha accordato alla ditta impegnata nei lavori un aumento di spesa e una proroga di 5 mesi sul termine dell'intervento. Lavori che sono stati via via definiti, sottolinea Del Conte in Consiglio comunale "in modo da non ostacolare attività balneari e turistiche".

Lo stato dei lavori

Venendo, quindi allo stato dei lavori, l'assessora riferisce che "è stata ultimata la posa dei sottoservizi per l'impianto di illuminazione pubblica e delle reti wifi, la modellazione delle aree verdi naturalistiche - e inoltre - la realizzazione dello sbancamento del cassonetto del percorso ciclopedonale e degli stradelli di accesso agli stabilimneti balneari". Sono state invece ultimate in parte le opere di "taglio e diradamento fitosanitario selettivo e la pulizia della pineta", mentre sarebbe iniziata "la posa dei pali di castagno che sosterranno le passerelle in legno", intervento che dovrebbe essere concluso entro fine marzo. E sempre entro la fine del mese dovrebbe iniziare "la posa delle sottostrutture di queste passerelle", specifica l'assessora, così da concludere la realizzazione della passerella entro l'avvio dello stagione balneare.

Nelle aree di fronte agli stabilimenti, precisa Del Conte, "si stanno eseguendo le ultime opere necessarie alla posa dello strato di fondazione della ghiaia rinverdita, così da rendere fruibili e carrabili le aree a gestori e utenti degli stabilimenti balneari", opera che, anche in questo caso, dovrebbe essere terminata entro fine marzo e quindi prima della Pasqua. In fase di realizzazione ci sono poi la fondazione dei percorsi ciclopedonali e degli stradelli carrabili, con tempistiche per la conclusione individuate sempre entro fine mese. Più tempo servirà invece per la posa dei pali e la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione che dovrebbe concludersi in prossimità dell'estate.

L'assessora, rispondendo all'interrogiazione, fa infine il punto della situazione sul secondo e terzo stralcio del Parco Marittimo, che riguarderanno gli altri lidi ravennati nei prossimi anni. "Sono stati pubblicati i bandi di gara", afferma Del Conte, e tutti prevedono, essendo finanziati dal Pnrr, di stipulare i contratti entro il 30 luglio 2023. Quindi i lavori dovrebbero essere affidati entro l'estate, con l'impegno di terminare tutti gli interventi entro il 31 marzo 2026.