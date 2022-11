Trascurato per decenni, ora il parco pubblico è pronto a rinascere grazie all'iniziativa degli abitanti

Una nuova vita al parco "dimenticato". Questo è ciò per cui si sta impegnando un gruppo di cittadini di Madonna dell'albero. All'incrocio fra via Attilio Rivalta e via monsignor Renato Casadio nella frazione ravennate sorge infatti un'area verde di circa un ettaro (10mila metri quadrati), uno spazio pubblico che però è da tempo in stato di declino. Il parco, di proprietà comunale, non possiede nemmeno un nome e cercandolo su Google Maps viene identificato solo per la presenza di un'area si sgambamento cani presente e delimitata al suo interno.

Da qualche tempo, tuttavia, un gruppo di cittadini che vive nei pressi del parco si è stancato di assistere all'inesorabile declino del parco e ha deciso di fare qualcosa. L'obiettivo è quello di riqualificare l'intera area verde e dare un futuro al parco pubblico che, fra l'altro, è a pochi passi dalla scuola elementare di Madonna dell'albero. Il sogno non è solo quello di realizzare un polmone verde più bello e fruibile per la comunità, ma anche "regalare" un nome che ridia dignità a questo grande spazio.

La storia del parco

Come raccontano Rita e Ivonne, due rappresentanti del gruppo di cittadini che si sta impegnando per la rinascita del parco, l'area un tempo faceva parte di una cava che sorgeva nelle vicinanze del Sacrario dei 56 martiri. Negli anni Ottanta tutta l'area dell'ex cava fu venduta e, mentre una gran parte di essa fu riconvertita per dare spazio a terreni residenziali, una grande porzione di terreno fu destinata a ospitare un parco pubblico che, dopo qualche anno, passò al Comune di Ravenna. L'area verde, tuttavia, nel corso degli anni fu trascurata, come spiegano gli abitanti di Madonna dell'albero, e ha finito per cadere un po' nell'oblio.

La rinascita: nuovi alberi e progetti futuri

Ora il parco pubblico, grazie all'iniziativa dei cittadini e alla collaborazione del Comune, sembra che si stia preparando a una rinascita. Il primo appuntamento in calendario è per il 24 novembre, data fissata per la piantumazione dei giovani alberi che daranno il via alla riqualificazione del parco. Saranno una quindicina gli alberi piantati in quest'occasione alla presenza degli assessori Igor Gallonetto ed Eugenio Fusignani e degli alunni della scuola elementare del paese. Inoltre saranno presto riqualificate, sempre su iniziativa del gruppo di cittadini, anche le porte da calcio presenti nel parco ma molto degradate.

Ma le idee per donare all'area verde una nuova vita non si fermano qui. L'intenzione, infatti, sarebbe quella di installare una serie di giochi, affinché il parco diventi sempre più uno spazio accogliente per i bambini. Inoltre si pensa anche a un nome da dar al parco. Una delle proposte dei cittadini è "Grande Albero": una sorta di omaggio alla frazione, ma anche all'omonima scuola elementare "Grande Albero" e al maestoso pioppo bianco che svetta al centro del parco.