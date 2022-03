Parità nello sport, un percorso educativo per l’inclusione e il rispetto delle differenze

Il progetto “Che genere di sport per giocare alla pari?” è rivolto a quanti, come docenti ed operatori sportivi, portano l’attività ludico motoria e sportiva nel sistema scolastico e non, in chiave educativa. Il percorso si articola in 4 incontri in modalità online e in un convegno pubblico.

Gli interventi sono tesi a fornire conoscenze e strumenti che, a partire dal corpo, possano portare a riconoscere, fare indagine e intervenire nelle questioni di genere che ostacolano l’accesso con pari opportunità alle attività motorie/sportive, mettere in discussione gli stereotipi di genere, facilitare una concezione di promozione del benessere psicofisico, dell’inclusione, di libera fruibilità della cultura del movimento. Gli incontri del percorso educativo si svolgeranno online tramite la piattaforma Zoom nei mercoledì 16, 23 e 30 marzo, 6 e 13 aprile dalle 17.30 alle 19.30.

Il percorso educativo e l’evento pubblico sono parte del progetto dal titolo “Pluriverso di genere-sport e fairplay relazionale” a cura di Femminile maschile plurale Aps, Uisp Ravenna e Lugo, Psicologia urbana e creativa Aps, Psiche digitale Aps, finanziato dall’assessorato alle Politiche di fenere del Comune di Ravenna con la partecipazione di ConCittadini - Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Gli appuntamenti del 16, 23, 30 marzo e del 13 aprile sono riservati a chi farà domanda di iscrizione tramite modulo accessibile attraverso la pagina https://www.femminilemaschileplurale.it/che-genere-di-sport-per-giocare-alla-pari/, mentre l'evento del 6 aprile, che coincide con la “Giornata Internazionale dello sport per la pace e lo sviluppo”, sarà trasmesso in diretta streaming con pubblico accesso sui canali web delle associazioni promotrici.

Il calendario degli appuntamenti

16 marzo - “Di quale corpo stiamo parlando? Riflessioni pedagogiche su sport, genere e valorizzazione delle differenze”, formatrice Silvia Demozzi - professoressa associata Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” Università di Bologna

23 marzo - “Linguaggio e media: il linguaggio per una lettura critica dei giornali”

formatrice Silvia Garambois - giornalista e presidente Associazione Giulia Giornaliste

30 marzo - “Le parole sono importanti: per un linguaggio inclusivo e rispettoso”

formatrice Francesca Vitali - psicologa dello sport, ricercatrice sezione Scienze motorie Università di Verona

6 aprile - Evento pubblico “Lo sport che fa la differenza” in occasione della “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”

13 aprile - “Gioco e sport nella scuola primaria secondo le indicazioni ministeriali”

formatore Andrea Ceciliani - professore ordinario Dipartimento di Scienze per la qualità della vita Università di Bologna