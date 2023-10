'Parole Stupefacenti', al via a Faenza un ciclo di incontri del Servizio Dipendenze Patologiche

L’iniziativa “Parole Stupefacenti” nasce dalla collaborazione tra le Dipendenze Patologiche di Faenza della Azienda USL della Romagna, l’Unione della Romagna Faentina ed in particolare con il Comune di Faenza, con l’intento di offrire una lettura sanitaria, sociale, economica e culturale delle tematiche sulla dipendenza e su tutti i comportamenti a rischio, legati al nostro quotidiano, che possono diventare vere e proprie patologie.

“Parole stupefacenti” è rivolto alla cittadinanza, in particolare agli operatori dei servizi sanitari e sociali del territorio, agli insegnanti, agli educatori, agli studenti e a tutti coloro che sono interessati ai temi di promozione della salute. Quest’anno il filo conduttore dell’intero ciclo di conferenze sarà la presentazione del Servizio Dipendenze Patologiche inteso non solo come servizio specialistico che si occupa della cura delle dipendenze da sostanze e del gioco d’azzardo patologico, ma anche come presidio di tutela della salute sul territorio.

Le tematiche proposte in questo ciclo di incontri evidenziano la significativa collaborazione con le realtà presenti sul territorio, tra cui ASP, Spazio Adolescenza, Dipartimento Medicine Specialistiche U.O. Malattie Infettive. Il primo incontro di apertura dell’evento sarà Sabato 4 novembre alle ore 16.00 presso la Sala del Consiglio Comunale, piazza del Popolo 31 a Faenza.

Gli incontri successivi si svolgeranno:

- Martedì 07/11/23 dalle 17.30 alle 20.00 Sala del Consiglio Comunale, piazza del Popolo 31 a Faenza

- Martedì 14/11/23 dalle ore 17.30 alle 20.00 presso il Teatro Sala Fellini in Piazza S. Maria ad Nives, 2 Faenza. In questa occasione assisteremo ad uno spettacolo di improvvisazione teatrale dedicato all’adolescenza, realizzato dall’associazione BAUBHAUS di Cesena che rappresenterà l’occasione per aprire il dibattito sulle complesse dinamiche nella relazione tra adulti e ragazzi.

- Martedì 21/11/23 dalle 17.30 alle 20.00 Sala del Consiglio Comunale, piazza del Popolo 31 a Faenza

- Martedì 28/11/23 dalle 17.30 alle 20.00 Sala del Consiglio Comunale, piazza del Popolo 31 a Faenza