La scelta 'green' della parrucchiera: solo erbe naturali per tingere nel suo salone. "Fa bene ai capelli e all'ambiente"

Farsi una tinta senza rovinare i propri capelli e rispettando anche l'ambiente: è l'obiettivo con cui Claudete Da Silva lo scorso anno ha aperto il salone da parrucchiera 'Ds Hair Stylist' a Traversara di Bagnacavallo. La donna lavorava come tata in Brasile presso una famiglia che, 20 anni fa, si è trasferita dal sud America a Ravenna e ha deciso di portare Claudete con sé. La donna si è poi sposata e si è trasferita a Traversara e, con i bambini ormai diventati ragazzi, ha deciso di diventare parrucchiera.

Dopo anni di esperienza in vari saloni, a giugno 2022 ha deciso di aprire un'attività tutta sua seguendo una filosofia 'green' e utilizzando solo prodotti biologici. Poi, da quest'anno, un'ulteriore novità: dopo aver seguito alcuni corsi specifici ha iniziato a fare tinte ai capelli utilizzando solamente piante tintorie, erbe particolari che mescolate all'acqua rendono possibile tingere i capelli in maniera naturale.

"E' una scelta che ho fatto innanzitutto per rispettare i capelli e la cute, perché purtroppo si vedono sempre più spesso clienti che presentano desquamazioni del cuoio capelluto o allergie - spiega Claudete - Ma anche una scelta ambientale: in questo modo si inquina molto meno, si usano solo sostanze naturali, erbe che arrivano in polvere in sacchetti di plastica riciclata, e quindi senza utilizzare i classici tubi di plastica delle tinte".

Per colorare i capelli, la parrucchiera utilizza erbe quali la lawsonia (l'hennè), il baobab, il fieno greco, la cassia, l'acacia e l'alkana. "Queste erbe, oltre a tingere, nutrono i capelli, che risultano quindi più corposi e lucenti - racconta la parrucchiera - Le erbe tintorie si usano per scurire e per dare più riflessi o per coprire i capelli bianchi, è tutto un gioco di chimica: anche se non è ancora stata trovata un'erba tintoria in grado di schiarire il capello, in base a come lavori con le miscele puoi dare la percezione che il colore sia più chiaro anche se non hai schiarito. Sono erbe che lavorano su 48 ore, quindi il risultato finale non lo ottieni quando esci dal salone, ma dopo circa due giorni. Per questo io la chiamo la 'magia' delle erbe".

E quella delle tinte naturali è una scelta sempre più apprezzata. "Sono tantissime le donne che mi contattano perché decidono di passare dalla classica tinta alle erbe tintorie e sono molto contente del risultato". La 'nota dolente', però, è data dal costo: "Purtroppo sono tinte che hanno un costo molto elevato - ammette Claudete - Si va dai 110 ai 140 euro (circa tre volte tanto rispetto a una normale tinta, ndr). Ma di solito chi sceglie questo tipo di trattamento è consapevole e disposto a pagare di più per una maggiore qualità".